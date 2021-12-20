Берлин, , 23:31 — REGNUM Партиям коалиции «Светофор» в ФРГ пока не удаётся договориться о соглашении по вопросу о сокращении пенсий или повышении пенсионного возраста, сообщает 20 декабря немецкий журнал Spiegel.

Глава Пенсионного фонда Германии Гундула Россбах высказалась за обсуждение вопроса об установлении более высокого пенсионного возраста после 2031 года.

«Распределительная система оказалась очень гибкой во многих кризисах прошлого, и действительно, будущее социальное развитие должно привести к корректировкам», — сказала она.

Россбах также высказала мнение, что вопрос о пенсионной политике после 2031 года нельзя рассматривать в отрыве от других факторов, таких как состояние здоровья населения.

«Политики должны внимательно следить за развитием событий в предстоящий законодательный период. Они должны решить эти вопросы в ближайшие четыре года. Важно, чтобы это произошло при согласии политических партий, поскольку страхование по старости затрагивает многомиллионное население нашей страны», — отметила глава Пенсионного фонда.

Чтобы избежать повышения пенсионного возраста, новое правительство Германии намерено ввести частичное финансирование обязательного пенсионного страхования.