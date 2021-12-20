, 22:26 — REGNUM По данным на вечер понедельника, 20 декабря, в Италии умерли 135 778 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 137 (днем ранее — на 97), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Это самый высокий показатель за последние полгода.

Число подтвержденных носителей выросло на 16 213 (днем ранее — на 24 259).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 5 405 360 — более 9% населения страны. В настоящее время заражены 369 703 человека (на 7428 больше, чем днем ранее).

Две прививки от коронавируса сделали 46,1 миллиона человек (более 76,5% населения страны).