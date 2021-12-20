Рим, 20 декабря, 2021, 22:26 — ИА Регнум. По данным навечер понедельника, 20 декабря, в Италии умерли135 778человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на137(днем ранее — на97), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Russian.news.ru Эпидемия коронавируса в Италии

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Это самый высокий показатель за последние полгода.

Число подтвержденных носителей выросло на16 213(днем ранее — на24 259).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет5 405 360 — более 9% населения страны. В настоящее время заражены369 703человека (на7428больше, чем днем ранее).

Две прививки от коронавируса сделали 46,1 миллионачеловек (более 76,5% населениястраны).