Лондон, 21 декабря 2021, 10:12 — REGNUM Дэн Смит, вокалист британской поп-рок группы Bastille, работал с шотландским певцом Льюисом Капальди над музыкой для его второго студийного альбома. Об этом 20 декабря сообщает портал The Line Of Best Fit.

Музыка
Музыка
(сс) Eric Nopanen

Прошло более двух лет с тех пор, как Капальди выпустил свой дебютный альбом Divinely Uninspired to a Hellish Extent и, согласно информации американских СМИ, шотландец в последнее время был занят работой над новыми мелодиями для своего второго альбома вместе с фронтменом Bastille Дэном Смитом. Говоря о работе с Капальди, Смит сказал: «Я кое-что написал с ним, и было здорово работать вместе».

«Очевидно, что мы прекрасно провели время», — продолжил Смит. «Мы чертовски любим Льюиса и так гордимся всем, что он сделал по всему миру. Интересно узнать, что он будет делать дальше». В январе 2021 года Льюис Капальди объявил своим фанатам, что отойдет от социальных сетей, чтобы закончить свой второй альбом.

Читайте ранее в этом сюжете: Неизданную песню Уитни Хьюстон продали в виде NFT