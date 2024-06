Лондон, 21 декабря, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Дэн Смит, вокалист британской поп-рок группы Bastille, работал с шотландским певцом Льюисом Капальди над музыкой для его второго студийного альбома. Об этом 20 декабря сообщает портал The Line Of Best Fit.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Прошло более двух лет с тех пор, как Капальди выпустил свой дебютный альбом Divinely Uninspired to a Hellish Extent и, согласно информации американских СМИ, шотландец в последнее время был занят работой над новыми мелодиями для своего второго альбома вместе с фронтменом Bastille Дэном Смитом. Говоря о работе с Капальди, Смит сказал: «Я кое-что написал с ним, и было здорово работать вместе».

«Очевидно, что мы прекрасно провели время», — продолжил Смит. «Мы чертовски любим Льюиса и так гордимся всем, что он сделал по всему миру. Интересно узнать, что он будет делать дальше». В январе 2021 года Льюис Капальди объявил своим фанатам, что отойдет от социальных сетей, чтобы закончить свой второй альбом.