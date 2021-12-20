Подгорица, , 22:25 — REGNUM Посол Соединенных Штатов Америки в Черногории Джуди Рейзинг Рейнке сообщила, что и у посольства, и у властей Черногории есть общая задача по привлечению иностранных инвестиций.

Черногория Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Я регулярно общаюсь с заинтересованными американскими инвесторами, которые рассматривают перспективы бизнеса в Черногории, но часто жалуются, что деловой климат здесь их не устраивает. Их беспокоят непрозрачность государственных закупок, непредсказуемость выполнения существующих контрактов или чрезмерное влияние конкуренции. Короче говоря, они указывают на коррупцию и недоверие к системе. Вот почему необходимы дополнительные усилия в борьбе с коррупцией, и я уверена, что более тесное сотрудничество и взаимодействие между правительством и частным сектором имеют важное значение для успеха», — сказала посол, сообщает RTCG.

Посол добавила, что американская торговая палата своими усилиями существенно повлияла на деловой климат в Черногории и на укрепление партнерских отношений между государственным и частным секторами, и напомнила, что Соединенные Штаты и Черногория начали новый двусторонний экономический диалог в сентябре.

«Это прекрасная платформа для углубления сотрудничества между двумя странами», — добавила она.