Лондон, , 22:25 — REGNUM Вчера, 19 декабря, в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» «Тоттенхэм» в матче восемнадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграл вничью с «Ливерпулем». Основное время матча завершилось со счетом 2:2. После финального свистка главный тренер «мерсисайдцев» Юрген Клопп прокомментировал судейство главного арбитра Пола Тирни: «Следовало ли удалить Кейна? Я думаю, что согласны, что это явная красная карточка. Мне бы просто хотелось задать вопрос мистеру Тирни и тому, кто отвечает за VAR. Может быть, Робертсон заслужил красную, я этого не отрицаю, но Кейн не должен был выходить на второй тайм и еще рассказывать мне, как правильно играть. Если мистер Тирни пропустил этот момент, я понимаю. Но арбитр на VAR явно не спал, потому что в эпизоде с Робертсоном посоветовал ему посмотреть повтор. Нам не нужен рефери, который будет помогать. Нам нужен честный и объективный арбитр. Из трех ключевых решений арбитра только одно было верным, но все три оказались против нас», — цитирует немецкого тренер телеканал BBC.

Юрген Клопп Дмитрий Голубович

Сам Юрген Клопп за выкрики с бровки и споры с судьей получил желтую карточку на 39-й минуте встречи.

После восемнадцати туров «Ливерпуль», одержав двенадцать победи и набрав 41 очко, занимает вторую позицию в турнирной таблице чемпионата Англии.