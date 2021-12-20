Москва, 20 декабря, 2021, 22:24 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель Soda Luv (Владислав Терентюк) сделал анонс новой пластинки. Соответствующая информация появилась в истории на странице артиста в Instagram 20 декабря 2021 года.

Скриншот с YouTube Soda Luv

Музыкант заявил, что выпустит «настоящий» альбом в полночь 21 декабря 2021 года. Этот проект станет для рэпера вторым за последний месяц.

Напомним, что 14 декабря 2021 года Soda Luv выпустил пластинку под названием Roomination. Эта работа включила в себя сразу 21 новую композицию.