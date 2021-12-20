Москва, 20 декабря, 2021, 22:24 — ИА Регнум. Не исключено, что новый штамм коронавируса «Омикрон» поможет справиться с пандемией, начав выполнять роль «живой вакцины», заявила 20 декабря представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в эфире «России 24».

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Отметив, что такое возможно, Вуйнович пояснила, что пока всё же выводы делать рано: недостаточно пациентов с «Омикроном».

Вуйнович "Надо подождать не менее недели-полутора, чтобы мы могли точно сказать».

Предположительно, COVID-19 может стать подобным гриппу, то есть совсем его нельзя будет истребить, но зато меньше людей будут им болеть. Пока не стоит рассчитывать, что «Омикрон» заболевшие будут переносить легко.

Отмечая «минусы» «Омикрона», представитель ВОЗ сказала, что он очень быстро распространяется. Из симптомов заражения этим штаммом Вуйнович назвала головную боль, повышение температуры, возможно и поражение легких. Кроме того, могут быть осложнения — те же, что у предыдущих штаммов.