Подгорица, , 22:18 — REGNUM 92 процента молодых людей, участвовавших в исследовании черногорского центра гражданских свобод, заявили, что они навсегда или временно покинут Черногорию в поисках лучших возможностей для работы.

Чемодан

46% из них указали, что основной проблемой для молодежи является трудоустройство.

По данным центра CEGAS, 49% респондентов временно уехали бы из страны в связи с лучшими возможностями для ведения бизнеса, а 43% — навсегда.

Семьдесят процентов респондентов заявили, что хотели бы видеть создание рабочих мест, профориентацию, возможности включения в общество и инвестиции в систему образования для улучшения положения молодежи в стране.