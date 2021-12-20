Вашингтон, , 22:44 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен назначил своего заместителя по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узру Зею специальным координатором по вопросам Тибета.

Тибет

Как говорится в распространённом заявлении Госдепартамента, Зея займётся координацией усилий Соединённых Штатов по «сохранению самобытного исторического, языкового, культурного и религиозного наследия» автономной области Китая. При этом она сохранит за собой должность заместителя госсекретаря.

Назначение произошло на фоне продолжающихся обвинений Вашингтона в адрес Пекина в нарушении прав человека.

Отметим, что Пекин отказывается вести переговоры с американским координатором по Тибету, рассматривая это как вмешательство в свои внутренние дела.