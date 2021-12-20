Москва, 20 декабря 2021, 22:14 — REGNUM Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), разработавшей гиперзвуковые ракеты «Циркон», Борис Обносов получил звание Героя России.
Указ президента РФ о присвоении Обносову звания Героя России опубликован 20 декабря на официальном сайте правовой информации.
«За значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и высокий профессионализм, проявленный при решении задач особой государственной важности, присвоить звание Героя Российской Федерации Обносову Борису Викторовичу — генеральному директору акционерного общества «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», — написано в тексте указа.
Как сообщало ИА REGNUM, в России заканчиваются государственные испытания гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон». В ходе них ракеты успешно поразили цели как в ходе надводных стрельб, так и подводных запусков.
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