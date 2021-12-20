Москва, 20 декабря, 2021, 22:14 — ИА Регнум. Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), разработавшей гиперзвуковые ракеты «Циркон», Борис Обносов получил звание Героя России.

Цитата из видео «9800 КМЧ НАШ ЦИРКОН ОБНУЛИЛ ПВО США гиперзвуковая ракета циркон испытания видео скорость 3м22» Гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон»

Указ президента РФ о присвоении Обносову звания Героя России опубликован 20 декабря на официальном сайте правовой информации.

«За значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и высокий профессионализм, проявленный при решении задач особой государственной важности, присвоить звание Героя Российской Федерации Обносову Борису Викторовичу — генеральному директору акционерного общества «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», — написано в тексте указа.

Как сообщало ИА REGNUM, в России заканчиваются государственные испытания гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон». В ходе них ракеты успешно поразили цели как в ходе надводных стрельб, так и подводных запусков.