Астана, 20 декабря, 2021, 22:25 — ИА Регнум. Пророссийский спикер в Казахстане неминуемо окажется в тюрьме, если не станет скрывать свои симпатии к России и идеям интеграции. Об этом 20 декабря заявил ИА REGNUM житель Казахстана Марлен Тайчибеков, родной брат казахстанского диссидента и политзаключенного Ермека Тайчибекова.

Цитата из видео. youtube.com Ермек Тайчибеков

«Для того, чтобы быть пророссийски настроенным в Казахстане и при этом не сидеть в тюрьме, нужно молчать. И желательно не афишировать свою пророссийскость во всеуслышание», — заявил собеседник агентства.

«Если же не молчать, то сильно рискуешь получить то, что получил мой брат Ермек», — отметил Тайчибеков.

По мнению Марлена Тайчибекова, делать акцент на законности тщетно. По его словам, представители казахстанских властей «вертят этими законами как хотят».

Сами законы «далеко не всегда соответствуют справедливости», отмечает собеседник агентства. «В Третьем рейхе тоже были свои законы», — сыронизировал Тайчибеков.

По мнению Тайчибекова, под статью «о разжигании» при желании можно подвести любые действия или риторику.

Напомним, что 6−8 декабря судьёй Ауэзовского суда г. Алма-Аты Дианой Джузбаевой пророссийский диссидент Ермек Тайчибеков был приговорён к десяти годам заключения строгого режима.