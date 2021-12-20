Лос-Анджелес, США, 20 декабря 2021, 22:05 — REGNUM Warner Bros. опубликовала постер фильма «Фантастические твари: Секреты Дамблдора». Изображение доступно в Twitter-аккаунте компании с 20 декабря.
https://twitter.com/wbpictures/status/1472975091403210752
На постере изображена птица Феникс, которая являлась питомцем Альбуса Дамблдора (Джуд Лоу). По сюжету картины, «Фантастические твари: Секреты Дамблдора», главным героям предстоит помешать планам злого волшебника Геллерта Гриндевальда (Мадс Миккельсен) захватить власть над миром.
ИА REGNUM напоминает, что премьера картины запланирована на апрель 2022 года. Режиссёром вновь выступил Дэвид Йейтс.
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