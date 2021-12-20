Лос-Анджелес, США, 20 декабря 2021, 22:05 — REGNUM Warner Bros. опубликовала постер фильма «Фантастические твари: Секреты Дамблдора». Изображение доступно в Twitter-аккаунте компании с 20 декабря.

Эдди Редмэйн в роли Ньюта Саламандера
Эдди Редмэйн в роли Ньюта Саламандера
Цитата из к/ф «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». реж Дэвид Йейтс. 2018. Великобритания, США

https://twitter.com/wbpictures/status/1472975091403210752

На постере изображена птица Феникс, которая являлась питомцем Альбуса Дамблдора (Джуд Лоу). По сюжету картины, «Фантастические твари: Секреты Дамблдора», главным героям предстоит помешать планам злого волшебника Геллерта Гриндевальда (Мадс Миккельсен) захватить власть над миром.

ИА REGNUM напоминает, что премьера картины запланирована на апрель 2022 года. Режиссёром вновь выступил Дэвид Йейтс.

Читайте ранее в этом сюжете: Вышел первый трейлер фильма «Фантастические Твари: Тайны Дамблдора»