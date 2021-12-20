Лос-Анджелес, США, 20 декабря, 2021, 22:05 — ИА Регнум. Warner Bros. опубликовала постер фильма «Фантастические твари: Секреты Дамблдора». Изображение доступно в Twitter-аккаунте компании с 20 декабря.

Цитата из к/ф «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». реж Дэвид Йейтс. 2018. Великобритания, США Эдди Редмэйн в роли Ньюта Саламандера

https://twitter.com/wbpictures/status/1472975091403210752

На постере изображена птица Феникс, которая являлась питомцем Альбуса Дамблдора (Джуд Лоу). По сюжету картины, «Фантастические твари: Секреты Дамблдора», главным героям предстоит помешать планам злого волшебника Геллерта Гриндевальда (Мадс Миккельсен) захватить власть над миром.

ИА REGNUM напоминает, что премьера картины запланирована на апрель 2022 года. Режиссёром вновь выступил Дэвид Йейтс.