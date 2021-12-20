Москва, 20 декабря, 2021, 22:05 — ИА Регнум. Российский футбольный союз (РФС) не намерен поддерживать инициативу Международной федерации футбола (ФИФА) проводить чемпионаты мира каждый два года. Об этом 20 декабря сообщил журналист Грант Гетадарян.

Чемпионат мира 2018

Ранее сообщалось, что большинство футболистов и клубов из европейских топ-5 лиг выступили против данной инициативы.

Действующим обладателем кубка чемпионата мира является национальная сборная Франции по футболу, обыгравшая в финале 2018-го года сборную Хорватии со счетом 4:2. Финал проходил в Москве на стадионе «Лужник». Победный мяч на 59-й минуте встречи забил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.