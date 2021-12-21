Лос-Анджелес, США, , 10:10 — REGNUM Американский хип-хоп исполнитель Big Sean (настоящее имя — Шон Андерсон) сказал, что рэпер Канье Уэст, также известный под именем Йе, должен ему 6 миллионов долларов во время недавнего интервью в подкасте Drink Champs. Об этом 20 декабря сообщил портал NME.

Канье Уэст Pieter-Jannick Dijkstra

Шон появился в последнем эпизоде подкаста, где он сказал ведущим N.O.R.E. и DJ EFN: «Я положил в карман [Уэста] не менее 30 миллионов долларов или больше, и он должен мне часть денег». Шон, который ранее подписал контракт с лейблом Уэста GOOD Music, сказал, что потратил «сотни тысяч долларов» на нужды собственного лейбла, «думая, что Universal задолжали эти деньги и выплатили их лейблу GOOD Music».

«Позволь мне спросить тебя, если бы кто-то задолжал тебе 500 000 долларов, как бы ты себя чувствовал?» — спросил Шон у ведущих подкаста, постепенно увеличивая сумму, о которой идет речь, до 6 миллионов долларов. «Что, если они были должны тебе это?» Далее он сказал, что не знает, есть ли деньги у Канье, которые он ему должен: «Когда я вижу Канье, у меня хватает мозгов, чтобы не поднимать эту тему. У меня есть средства, это не я придумываю этот номер».

В одном из прошлых эпизодов подкаста Drink Champs в шоу принял участие сам Канье Уэст, заявивший, что «худшая вещь, которую я когда-либо делал — это подписал Big Sean».

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