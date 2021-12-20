20 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Британцы обсудили в Twitter слив в Сеть фотографии, на которой премьер-министр Борис Джонсон устроил «рабочее совещание» с сыром и вином в саду на Даунинг-стрит во время локдауна.

Джейн Спай, , 22:48 — REGNUM The Guardian опубликовал фотографию, на которой видно, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его жена Кэрри и 17 сотрудников сидели в саду на Даунинг-стрит, 10 с вином и сыром. Как сообщает издательство, фотография была сделана в мае 2020 года после проведения пресс-конференции во время первого локдауна. По заявлениям представителей Даунинг-стрит, это было рабочее собрание, практика совещаний на открытом воздухе приветствовалась в теплое время года.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Во-первых, это рабочее место, они выпили после изматывающего дня или недели или другого периода, и это соответствовало правилам. Я не думаю, что тут правильно объединять (это собрание с вечеринками в декабре 2020 на Даунинг-стрит — прим. Д.С.). Применялся совершенно другой набор правил или как минимум правила о социальном смешении были шире. Это было не социальное мероприятие, это просто сотрудники решили выпить после нескольких тяжелых совещаний и давления», — прокомментировал заместитель премьер-министра Доминик Рааб на BBC Breakfast.

Доминик Рааб Policy Exchange

Многие пользователи отметили, что на этой «рабочей встрече» не было ни одного ноутбука, ни одной бумажки с ручкой. Они не понимают, как правительство хочет заставить поверить население в то, что это была именно «рабочая встреча».

«Совещание без бумаги, ручек, ноутбуков, книжек. Но зато с вином», — отметила @sophie_ghoul.

«Рабочее совещание с женой, вином и сыром, но без ноутбуков, бумаги и ручек», — написал @CatioMiles.

«Странно, когда я хожу на совещания, у меня всегда с собой ноутбук или записная книжка, там никогда не бывает сыра и вина, и моя жена никогда к нам не присоединяется», — прокомментировал @smfcallands.

«Мой баланс между работой и личной жизнью, должно быть, еще хуже, чем я подразумевал. Я никогда не бывал на рабочем совещании, которое было бы хоть на каплю похоже на это, но я также был на многих общественных мероприятиях, которые выглядели как раз вот так», — отметил @bevmitchell2801.

В комментариях отметили, что британцы никогда не поверят в то, что это рабочая встреча, потому что на протяжении двух лет видно, что правительство и Борис Джонсон вообще не работают.

«Очевидно, что это неправда. Они не выполняют никакой работы», — отметил @adrian_rollins.

Часть пользователей уверена в том, что это было совещание, на котором обсуждалось что-то важное, потому что решения, принимаемые в борьбе с пандемией, явно свидетельствуют о том, что их принимал кто-то нетрезвый.

«Это нормально. Еще одна такая встреча и у меня появится вопрос о том, работают ли они трезвые. И как там поиски кокаина происходят?» — поинтересовался @TheWisdomHub.

«Приятно видеть, как напряженно они «работали» в период пандемии. Я думаю, к тому моменту они уже раздали часть договоров своим друзьям, поэтому и решили передохнуть», — предположил @strandedatsea.

Некоторые пользователи отметили, что представители премьер-министра противоречат сами себе, кто-то говорит, что это была рабочая встреча, заместитель премьера утверждает, что коллеги выпивали после работы.

«Так Рааб же сказал, что это было после работы!» — написал @BernieT34.

Среди комментаторов были врачи, которые рассказали, как тяжело им было работать во время первого локдауна, пока Джонсон «работал» в саду с вином.

«Вот так я выглядела в мае 2020, уставшая эмоционально и физически. У меня нет слов, чтобы описать то, что я чувствую, смотря на Бориса и его вечеринку с вином и сыром, которая была в это же время. Серьезно, что надо сделать, чтобы выгнать Тори?» — прокомментировала @JSeenbyj.

Скриншот страницы

Пользователи также отметили, что среди присутствующих на вечеринке в мае был один из помощников Джонсона, который сейчас занимается расследованием вечеринок в декабре 2020 года. В комментариях появился вопрос: «О какой компетенции и справедливости может идти речь с таким правительством?»

«Мне сказали, что человек на фото с вином и сыром рядом с премьер-министром это главный личный секретарь Бориса Джонсона Мартин Рейнольдс. Господин Рейнольдс помогает при проведении расследования прошлогодних вечеринок на Даунинг-стрит», — рассказал @Tony_Diver.

Среди комментаторов были некоторые члены парламента.

«На данный момент единственная вещь, которая меня шокирует, это фотография, на которой они действительно соблюдают правила», — написал член парламента Джереми Рейнольдс в своем Twitter-аккаунте.