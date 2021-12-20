Бергамо, Италия, , 21:55 — REGNUM Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко лично заинтересован в трансфере 26-летнего атакующего полузащитника «Аталанты» и сборной России Алексея Миранчука. Об этом 20 декабря сообщила итальянская газета La Gazzetta dello Sport.

Алексей Миранчук Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что «Аталанта» готова отпустить российского полузащитника, если поступит предложение в размере 16 миллионов евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Миранчука в 13,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Алексей Миранчук принял участие в одиннадцати матчах за клуб из Бергамо во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Вероны» и двумя результативными передачами.