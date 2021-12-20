Бергамо, Италия, 20 декабря, 2021, 21:55 — ИА Регнум. Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко лично заинтересован в трансфере 26-летнего атакующего полузащитника «Аталанты» и сборной России Алексея Миранчука. Об этом 20 декабря сообщила итальянская газета La Gazzetta dello Sport.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Миранчук

Ранее сообщалось, что «Аталанта» готова отпустить российского полузащитника, если поступит предложение в размере 16 миллионов евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Миранчука в 13,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Алексей Миранчук принял участие в одиннадцати матчах за клуб из Бергамо во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Вероны» и двумя результативными передачами.