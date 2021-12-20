В Румынии согласились поднять зарплату железнодорожникам
Бухарест, 20 декабря, 2021, 21:55 — ИА Регнум. Официальный Бухарест выразил готовность увеличить заработную плату сотрудникам государственного предприятия «Железные дороги Румынии» (CFR). Об этом 20 декабря сообщила румынская газета Jurnalul.
Соответствующее решение было принято после переговоров министра транспорта страны Сорина Гриндяну с профсоюзными лидерами CFR. Стороны пришли к ряду принципиальных соглашений, согласно которым средний коэффициент зарплаты на железной дороге в Румынии будет зависеть от индекса роста потребительских цен и уровня инфляции. Другие детали не разглашаются.
Напомним, 20 декабря в Румынии состоялась спонтанная всеобщая забастовка работников CFR. Манифестанты потребовали повышения зарплаты и улучшения условий труда. Акция привела к коллапсу на 59 станциях по всей стране, а также вызвала хаос на одном из главных вокзалов Бухареста — Gara de Nord.