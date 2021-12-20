Бухарест, 20 декабря, 2021, 21:55 — ИА Регнум. Официальный Бухарест выразил готовность увеличить заработную плату сотрудникам государственного предприятия «Железные дороги Румынии» (CFR). Об этом 20 декабря сообщила румынская газета Jurnalul.

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Соответствующее решение было принято после переговоров министра транспорта страны Сорина Гриндяну с профсоюзными лидерами CFR. Стороны пришли к ряду принципиальных соглашений, согласно которым средний коэффициент зарплаты на железной дороге в Румынии будет зависеть от индекса роста потребительских цен и уровня инфляции. Другие детали не разглашаются.

Напомним, 20 декабря в Румынии состоялась спонтанная всеобщая забастовка работников CFR. Манифестанты потребовали повышения зарплаты и улучшения условий труда. Акция привела к коллапсу на 59 станциях по всей стране, а также вызвала хаос на одном из главных вокзалов Бухареста — Gara de Nord.