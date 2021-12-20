Лондон, 20 декабря, 2021, 21:52 — ИА Регнум. Тест на коронавирус гитариста Queen Брайана Мэя дал положительный результат. Музыкант сообщил об этом в личном Instagram-аккаунте 20 декабря.

Electra Records Группа Queen в 1976-м. Слева направо Джон Дикон, Фредди Меркьюри, Брайан Мэй, Роджер Тэйлор

https://www.instagram.com/p/CXsB7r9KrsV/

«Восьмой день после того, как в моё тело вторглись достаточное количество организмов коронавируса, чтобы сбить меня с толку», — подписал артист публикацию. «Я в принципе в порядке. Просто чувствую себя немного дерьмово и расстроен из-за того, что не могу выходить на улицу в это время года», — поделился Мэй.

ИА REGNUM напоминает, что Брайан Мэй помимо музыки занимается астрофизикой и философией. Он имеет учёную степень доктора философии. Мэй также является основателем фонда в защиту животных Save me.