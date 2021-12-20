Буэнос-Айрес, 20 декабря, 2021, 22:00 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро и его японский коллега Йошимаса Хаяси провели 20 декабря виртуальную встречу, посвящённую вопросам развития двусторонней торговли и инвестиций. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Министры обсудили экономическую повестку и пришли к выводу о необходимости открытия рынков и продвижения экспорта, а также рассмотрели инициативы по привлечению инвестиций и стратегическому развитию бизнеса.

Стороны выразили заинтересованность в развитии отрасли возобновляемых источников энергии, таких как водород, углеводороды, аммиак и литий.

Также министры отметили значительное восстановление двусторонней торговли в 2021 году по сравнению с предыдущим годом, а по итогам переговоров выразили готовность отстаивать общие интересы на международных форумах.