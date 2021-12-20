Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий АО, 20 декабря, 2021, 21:51 — ИА Регнум. В ямальском городе Тарко-Сале мужчина и женщина признаны виновными в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

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В суде установлено, что в 2019 году в городе Тарко-Сале 19-летняя местная жительница по просьбе 36-летнего мужчины подыскала ему малолетнюю девочку для совершения в отношении ребенка действий сексуального характера. Осуждённая склонила потерпевшую к свиданию с мужчиной. Тот совершил в отношении ребёнка насильственные действия сексуального характера.

Суд приговорил насильника ребёнка к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Его пособница отправлена на три года лишения свободы в колонии общего режима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае 19-летнего гражданина осудили за изнасилование девочки, не достигшей 14 лет, суд назначил ему 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.