20 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили статью в журнале The Economist, автор которой уверен, что отключение России от международной межбанковской системы SWIFT не сможет сломить нашу страну.

Светлана Рыбина, , 22:27 — REGNUM Статья в журнале The Economist, согласно которой исключение из международной межбанковской системы SWIFT не сможет ослабить Российскую Федерацию, да и само руководство платформы может сохранить нейтралитет в данном вопросе и не последовать призывам западных стран, вызвала реакцию со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 20 декабря в социальной сети Facebook.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ещё ни одни санкции против России не привели к радикальному изменению ситуации, а значит, и эта подлянка не приведёт к такому исходу событий. Зато к мировому финансовому кризису — запросто. Так, может быть, его и хотят запустить? С долгами что-то делать надо ведь Соединённым Штатам», — отмечает Игорь М.

Многие пользователи пришли к выводу, что западные страны ввели против России максимально жёсткие экономические санкции, но отключение от SWIFT не произошло только лишь потому, что от такого решения пострадает кто угодно, но только не Российская Федерация.

Логотип SWIFT

«Да что они всё носятся со своим «свифтом»? Российская сторона уже многократно говорила о том, что у РФ существует альтернативная система, да и у Китая такая же имеется. Все страны на самом деле готовы к такому отключению, поэтому нас никто ещё не отключил. Страшно, что другие страны потянутся вслед за Россией и станут участниками альтернативной системы международных платежей», — указывает Олег Ю.

Некоторые комментаторы отмечают, что дружеские отношения России с Китаем позволят нашей стране обойти любые экономические преграды со стороны Запада без больших издержек.

«Сейчас, когда договорились с Китаем о совместной системе, переход окажется очень быстрым. Так SWIFT нам не угроза», — считает Ирина В.

Си Цзиньпин и Владимир Путин Kremlin.ru

Часть людей полагает, что ущерб российской экономике может быть всё-таки нанесён, но не только за счёт отключения от SWIFT, но и в результате других экономических санкции со стороны стран Запада.

«Помимо отключения от системы SWIFT, рассматриваются варианты нефтяного и газового эмбарго и перебои с кредитованием. Государственный долг и так растёт. А расплачиваться будет нечем. У России и так не шибко стабильная экономика, поэтому попытки ослабить её в достаточно сложной ситуации будут предприниматься вновь и вновь», — предупреждает Жанна В.

Экономика Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что власть имущие в России совершенно точно смогут защитить свой капитал, в отличие от российских граждан, которые такой возможности не имеют.

«Конечно, это не сломит Россию. Чиновникам и олигархам ничего не страшно, а остальные смогут жить и в землянках. Российские верха о своей финансовой безопасности будут беспокоиться в первую очередь», — убеждён Максим Б.

Нашлись и те, кто убеждены, что последствия от такого радикального решения ощутят все участники SWIFT, а значит, им это будет невыгодно.

«Отключатели не понимают, что если Россию отключат от SWIFT, а кто-то вдруг захочет погреться зимой, то ожидание обогрева может длиться месяцами. Так что данное решение Западу выйдет только боком», — поделилась своим мнением Катюша Р.

Напомним, 19 декабря журнал The Economist опубликовал статью, согласно которой исключение из международной межбанковской системы SWIFT не сможет ослабить Российскую Федерацию, да и само руководство платформы может сохранить нейтралитет в данном вопросе и не последовать призывам западных стран.