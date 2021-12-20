Берлин, , 21:51 — REGNUM Новое правительство Германии пошло на такой шаг, как необоснованная высылка двух российских дипломатов, потому что ему не удалось помешать «Северному потоку — 2», заявил 20 декабря член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Евгений Шмидт в интервью «Известиям».

Слон вытаптывает всё вокруг

Комментируя высылку российских дипломатов на фоне завершения судебного процесса по «делу Хангошвили» (гражданин Грузии был убит в Берлине в 2019 г. — суд вынес обвинительный приговоров гражданину РФ), Шмидт сказал:

«Не сумев сорвать запуск газопровода СП-2, [германский министр иностранных дел Анналена] Бербок совершенно без повода выслала двух российских дипломатов, что понизило градус и без того непростых российско-германских отношений».

Этот поступок напоминает поведение «слона в посудной лавке», отмечает Шмидт, предположив, что Бербок и не знает о существовании дипломатического аспекта в отношениях.

Шмидт «Похоже Германию на внешнеполитической арене с таким министром ожидают сплошные фиаско».

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