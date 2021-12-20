Берлин, 20 декабря 2021, 21:51 — REGNUM Новое правительство Германии пошло на такой шаг, как необоснованная высылка двух российских дипломатов, потому что ему не удалось помешать «Северному потоку — 2», заявил 20 декабря член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Евгений Шмидт в интервью «Известиям».
Комментируя высылку российских дипломатов на фоне завершения судебного процесса по «делу Хангошвили» (гражданин Грузии был убит в Берлине в 2019 г. — суд вынес обвинительный приговоров гражданину РФ), Шмидт сказал:
Этот поступок напоминает поведение «слона в посудной лавке», отмечает Шмидт, предположив, что Бербок и не знает о существовании дипломатического аспекта в отношениях.
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