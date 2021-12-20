Вашингтон, 20 декабря, 2021, 21:56 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп обратился в суд с иском на генерального прокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс, требуя остановить расследование о возможном мошенничестве в компании Trump Organization, сообщает 20 декабря Reuters.

Donald Trump Дональд Трамп

Иск был направлен в федеральный суд в Сиракузах, штат Нью-Йорк, после того, как офис Джеймс попытался вызвать Трампа на допрос в рамках расследования.

Компанию подозревают в том, что она манипулировала оценкой стоимости своих объектов недвижимости.

Трамп и компания, которая также является истцом в этом деле, утверждают, что Джеймс политизирует раследование и тем самым нарушает права истцов в соответствии с Конституцией США.

Джеймс ранее занималась расследованием дела о домогательствах, в которых обвинили экс-губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо.