Стамбул, Турция, 20 декабря, 2021, 21:40 — ИА Регнум. Турецкий актёр Селим Байрактар, сыгравший евнуха Сюмбюля-агу в сериале «Великолепный век», высказался относительно конфликта между актрисой Мерьем Узерли и продюсером шоу Тимуром Савджи. Об этом 20 декабря пишет Elle Girl.

Кадр из сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли (Хюррем Султан)

Байрактар заступился за коллегу. «Мы не знаем, через что прошла Мерьем, почему ей пришлось так поступить. Не зная, нельзя судить. Но мы в итоге остались друзьями. То, что произошло с Мерьем, может случиться с каждым», — объясняет актёр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тимур Савджи обвинил Мерьем Узерли (Хюррем Султан) в том, что она «подставила команду». Актриса покинула съёмочную площадку и уехала из Стамбула (Турция), не предупредив продюсера об этом.