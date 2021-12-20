Вашингтон, , 21:52 — REGNUM Американские бизнес-группы, религиозные организации и 27 штатов призвали Верховный суд США заблокировать общенациональный приказ администрации главы Белого дома Джо Байдена о вакцинации или тестировании на COVID-19 работников крупных предприятий, сообщает 20 декабря Reuters.

Джо Байден (сс) Matt Johnson

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

Приказ Белого дома охватывает около 80 млн американских работников. Различные истцы подали документы в суд с просьбой отложить решение апелляционного суда, которое позволяет приказу вступить в силу. В ответ Верховный суд попросил администрацию Байдена представить ответ на претензии истцов к 30 декабря. Судьи не согласились немедленно приостановить действие приказа.

Напомним, в начале ноября коалиция из десяти американских штатов обратилась с иском в суд, чтобы заблокировать решение правительства США об обязательной вакцинации от COVID-19 медицинских работников.