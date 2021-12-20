Москва, 20 сентября, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Новые регионы России с 1 марта 2024 года включат в границы Южного военного округа, следует из проекта указа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

РИА Новости/Илья Питалев

«Установить с 1 марта 2024 года следующее военно-административное деление Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Согласно нему, зону ответственности Южного военного округа расширят на новые регионы — Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.

Кроме того, проект указа предусматривает формирование Ленинградского и Московского военных округов в административных границах субъектов России.

Как в феврале сообщало ИА Регнум, на обновленной карте военных округов на сайте Минобороны России Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в зону ответственности Южного военного округа.

В Георгиевском зале Кремля 30 сентября 2022 года подписали договоры о принятии в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и образовании новых субъектов. Четыре новых региона вошли в состав России по итогам референдумов, проведённых там 23–27 сентября.