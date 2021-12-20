Тирасполь, 20 декабря, 2021, 22:11 — ИА Регнум. Фактор российского военного присутствия позволяет жителям Приднестровья чувствовать себя защищёнными. Об этом 20 декабря заявил ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

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«Данные сигналы (беспилотники, артиллерия), конечно, не могут не вызывать тревогу», — заявил эксперт.

«Интересно, что приднестровцы в своем большинстве хорошо осведомлены о происходящем. Тем не менее жители очень спокойно реагируют на сообщения о гипотетической военной угрозе со стороны соседей», — отметил Шорников.

Основным фактором, позволяющим жителям Приднестровья спокойно реагировать на провокации со стороны ВСУ, остаётся российское военное присутствие. Этот фактор на протяжении десятилетий ни разу не давал сбоя, а события войны 2008 года в Южной Осетии показали, что «нападение на российских миротворцев повлечет немедленный и сокрушительный ответный удар», уверен политолог.

Напомним, что в последние дни вооружённые силы Украины активизировали на границе с Приднестровьем работу БПЛА и стали активно проводить учения с применением артиллерии.