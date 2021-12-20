София, , 21:34 — REGNUM В Софии на 69-м году жизни скончался известный болгарский ученый, лауреат Премии К. Э. Циолковского Российской академии наук, астрофизик, профессор Лачезар Филипов. Об этом 20 декабря сообщила болгарская газета «Факты».

Астрономия

По предварительным данным, смерть Филипова наступила вследствие тяжелой болезни. Других деталей не сообщается. Филипов будет похоронен 22 декабря на Центральном кладбище Софии.

Профессор Филипов — сын бывшего премьер-министра Народной Республики Болгария Гриши Филипова, окончил Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга (1983).

В 1987 году за вклад в развитие космической науки был удостоен премии РАН, а также ряда наград Болгарии, ФРГ и Франции. В последние годы жизни активно увлекался уфологией.

«Он был одним из немногих выдающихся ученых, кто по-настоящему верил в существование внеземных разумов», — говорится в некрологе, подписанном членами Болгарской академии наук, где Филипов был членом-корреспондентом.

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