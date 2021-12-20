Женева, Швейцария, , 21:33 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 504 603 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 5490 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 20 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Как уточняется, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 273 900 334 носителя коронавирусной инфекции, подтверждено 5 351 812 случаев смерти от заболевания.

Согласно данным ВОЗ, первую десятку стран по распространению инфекции за минувшую неделю составили США, Великобритания, Франция, Германия, Россия, Италия, ЮАР, Турция, Польша и Вьетнам.