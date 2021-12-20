Москва, , 21:28 — REGNUM Сотрудники Следственного комитета РФ проводят проверку после заявления женщины в отношении продюсера телеканала «Пятница» Сергея Ушакова. Об этом 20 декабря пишет «Агентство городских новостей «Москва».

Домогательство Army.mil

По данным СМИ, женщина обвинила Ушакова в домогательствах. Инцидент якобы произошёл в ночь на 19 декабря 2021 года во время празднования корпоратива телеканала «Пятница». На данный момент Ушакова отстранили от работы.

Добавим, что Ушаков отрицает свою вину. По его словам, женщина сама предложила ему интимную связь в обмен на продвижение в карьере.

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