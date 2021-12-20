Вашингтон, 20 декабря, 2021, 21:41 — ИА Регнум. Власти Вашингтона ввели требование об обязательном использовании масок в помещениях в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщила 20 декабря мэр города Мюриэл Боузер, передаёт Reuters.

https://pixabay.com Маска

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Как уточняется, приказ будет действовать в период с 21 декабря по 31 января.

Мэр добавила, что все работники и подрядчики правительства округа Колумбия должны пройти полную вакцинацию от COVID-19, однако крайний срок исполнения этого требования она не указала.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США сняли требование о ношении масок для вакцинированных американцев в мае 2021 года. Необходимость возврата к строгим ограничениям возникла в связи с интенсивным распространением «Дельта"-варианта коронавируса.