Москва, 20 декабря, 2021, 21:47 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не доволен тем, что Европейский союз выделяет гораздо больше средств на помощь Армении, чем Азербайджану. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря заявил главный научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Александр Крылов.

Mod.gov.az Ильхам Алиев

Азербайджану потребуются значительные средства на переселение и обустройство азербайджанских беженцев в районах конфликта. Поэтому понятно, предполагает эксперт, что Алиев считает распределение помощи ЕС несправедливым, и хотел бы, чтобы европейские финансовые поступления распределялись между Азербайджаном и Арменией поровну.

Александр Крылов Но ЕС, как и любая международная организация, будет учитывать возможности Азербайджана решать эти проблемы собственными силами, и возможности Армении. Тем более, что Армения выступает по отношению к Нагорному Карабаху как внешний игрок, а карабахская территория юридически признана международным сообществом территорией Азербайджана. Поэтому у Армении крайне ограниченные возможности помогать армянскому населению, как политические, так и финансовые, не сравнимые с возможностями Азербайджана.

Поэтому неудивительно, что ЕС считает именно армянскую часть населения Карабаха наиболее уязвимой и незащищённой, и ей надо помогать гораздо больше, чем азербайджанской, сказал эксперт.

Напомним, что 18 декабря Ильхам Алиев назвал несправедливостью то, что ЕС планирует в ближайшее время оказать помощь Армении в размере $2,6 млрд, тогда как объем аналогичной помощи Азербайджану составит всего $140 млн.