Политолог: Алиеву обидно, что ЕС даёт гораздо больше денег Армении
Москва, 20 декабря, 2021, 21:47 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не доволен тем, что Европейский союз выделяет гораздо больше средств на помощь Армении, чем Азербайджану. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря заявил главный научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Александр Крылов.
Азербайджану потребуются значительные средства на переселение и обустройство азербайджанских беженцев в районах конфликта. Поэтому понятно, предполагает эксперт, что Алиев считает распределение помощи ЕС несправедливым, и хотел бы, чтобы европейские финансовые поступления распределялись между Азербайджаном и Арменией поровну.
Поэтому неудивительно, что ЕС считает именно армянскую часть населения Карабаха наиболее уязвимой и незащищённой, и ей надо помогать гораздо больше, чем азербайджанской, сказал эксперт.
Напомним, что 18 декабря Ильхам Алиев назвал несправедливостью то, что ЕС планирует в ближайшее время оказать помощь Армении в размере $2,6 млрд, тогда как объем аналогичной помощи Азербайджану составит всего $140 млн.