Москва, , 21:28 — REGNUM Прививка от коронавируса внесена в календарь профилактических прививок Минздравом РФ. Текст размещён на официальном портале правовой информации. Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко подписал соответствующий указ.

Михаил Мурашко Council.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

В тексте документа сказано: «Утвердить национальный календарь профилактических прививок согласно приложению № 1; календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям — согласно приложению № 2».

В приказе сказано, что для обязательной вакцинации против COVID-19 к приоритету первого уровня относятся люди в возрасте от 60 лет, а также работающие в медицинской сфере, соцработники, сотрудники состемы образования, люди с хроническими заболеваниями, люди, проживающие в городах с численностью от миллиона человек.

Кроме того, указано, что вакцинация от COVID-19 детей 12−17 лет осуществляется на добровольной основе: чтобы её провести, нужно письменное заявление одного из родителей.

Читайте ранее в этом сюжете: Минздрав РФ разрешил клинические испытания назальной вакцины от COVID-19