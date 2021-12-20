Тирасполь, 20 декабря, 2021, 21:44 — ИА Регнум. Концентрация украинских войск на границе с Приднестровьем давно превратилось в рутину. Об этом 20 декабря заявил ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

Приднестровье. Карта

«Сосредоточение украинских военных на приднестровской границе стало делом обычным, по крайней мере с лета 2015 года, когда создалась реальная опасность военного вторжения в Приднестровье с двух сторон», — заявил эксперт.

В том году Молдавия и Украина одновременно проводили военные учения вблизи Зоны безопасности и, учитывая накал боевых действий на Донбассе в тот период, любая провокация могла обернуться полномасштабным конфликтом, отмечает политолог.

Но даже в тот, пожалуй, самый сложный период, обострения в Приднестровье не произошло, подчеркнул Шорников.

Напомним, что на границе с Приднестровьем украинская армия активизировала работу разведывательных БПЛА и начала проводить учения артиллерийских частей.