Санкт-Петербург, 20 декабря, 2021, 21:23 — ИА Регнум. 20-летний бразильский форвард «Интернасьонала» Юри Алберто не намерен переходить в санкт-петербургский «Зенит». Об этом 20 декабря сообщил журналист бразильской газеты UOL Бруно Андраде.

Fc-zenit.ru Зенит

Ранее сообщалось, что «сине-бело-голубые» готовы предложить бразильскому клубу 14 миллионов евро за трансфер Юри Алберто. При этом портал transfermarkt оценивает нападающего в 12 миллионов евро.

В прошлом завершившемся сезоне Юри Алберто, забив двенадцать мячей в бразильской Серии А 2021, стал лучшим бомбардиром команды, а также занял шестое место в гонке бомбардиров внутреннего чемпионата.