Таллин, 20 декабря, 2021, 21:19 — ИА Регнум. Желание руководства США начать диалог с Россией по вопросам стратегии европейской безопасности вызвало возмущение среди политических элит Эстонии. Подобный «бунт» у союзников Вашингтона бывает редко, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa.ee Александр Чаплыгин.

PavelD Эстония под прикрытием США

«Случилось невероятное: эстонские политики позволили себе осудить внешнюю политику США. Местный антироссийский настрой оказался сильнее, чем преданность главному стратегическому партнеру. Разгибание скреп и крушение принципов», — так описал он случившееся.

Чаплыгин отметил, что «эстонские политики встали на дыбы: Россия, по их мнению, должна молчать в тряпочку, когда Европа решает. Наиболее агрессивно ведет себя председатель комиссии национального парламента Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон. Он обвинил Россию в желании развалить НАТО, а Байдена представил едва ли не предателем европейских интересов».

«Тот самый Михкельсон, который всегда топил за США», — подчеркнул Чаплыгин.

Складывается ощущение, что антироссийские настроения в Эстонии сильнее, чем верность союзническому долгу перед США, уверен публицист.

Как бы то ни было, сообщил Чаплыгин, демарш эстонских политиков доказал, что Эстония является наиболее последовательным противником России: «Для Москвы это не новость, а вот для Байдена подобные выкидоны могут оказаться сюрпризом. Неприятным сюрпризом».

В то же время, иронизирует публицист, для роли главного «мирового ястреба» Эстония явно маловата, а навязчивое желание любыми способами нагадить России может привести страну к полной политической изоляции, в том числе и со стороны «хозяев» из США.

«Латвия, Литва и Польша — не тот калибр, чтобы компенсировать Эстонии потерю союзников», — завершил свои размышления главный редактор портала stolitsa.ee Александр Чаплыгин.