Тирасполь, 20 декабря, 2021, 21:39 — ИА Регнум. Военные учения украинской армии на границах с Приднестровьем — тревожный знак. Об этом 20 декабря заявил ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

Приднестровье

«Отмеченные факты, безусловно, отражают тревожную ситуацию во всем регионе Черного моря, и они наверняка связаны с планами Вашингтона по милитаризации всего этого большого региона в непосредственной близости от российских границ», — заявил эксперт.

Кроме того, наращивая свою активность возле Приднестровья, Киев может вести свою игру, пытаясь вынудить Москву хоть на какой-то диалог, заключил политолог.

Напомним, что ранее экс-советник президента США Джон Болтон призывал уничтожить Приднестровье и разжечь конфликты по всему постсоветскому пространству.