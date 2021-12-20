Ташкент, , 21:14 — REGNUM Узбекский президент Шавкат Мирзиёев 20 декабря провел совещание по вопросам обеспечения продовольственной безопасности, в том числе через развитие одной из важных отраслей — рыбоводства, повышение эффективности заготовки рыбы на основе кооперации. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

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«За последние пять лет в результате реализации 1016 проектов на сумму 2,2 триллиона сумов (один доллар равен 10 800 сумов) в рыбной отрасли страны объем заготовки рыбы увеличился в 6 раз и в текущем году достигнет 400 тысяч тонн», — говорится в сообщении.

Пресс-служба подчеркивает, что по сравнению с 2016 годом потребление рыбы увеличилось в 5,7 раза.

Мирзиёев «Мировой рост цен на продукты питания, инфляционные риски ясно указывают на то, что продовольственная безопасность останется самым актуальным вопросом в следующем году».

Он дал указания руководителям регионов «проанализировать состояние рыбоводства в своем регионе и планомерно работать над созданием всех условий для предпринимателей и домохозяйств».