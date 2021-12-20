Вашингтон, 20 декабря, 2021, 21:14 — ИА Регнум. Universal Pictures выпустила первый трейлер фильма The Northman («Варяг») Роберта Эггерса. Ролик доступен с 20 декабря на YouTube-канале компании.

Скриншот с YouTube Кадр из фильма «Варяг»

По сюжету, наследник престола Исландии мстит за убийство отца — фильм снят по древнескандинавской хронике «Сага о Гамлете». В картине сыграют Александр Скарсгард, Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой, певица Бьорки другие. Премьера в России запланирована на 28 апреля 2022 года.

Ранее Роберт Эггерс выступил режиссёром хоррора «Ведьма» (2015 год) с Аней Тейлор-Джой в главной роли. А в 2019 году он снял артхаусный фильм ужасов «Маяк» с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо.