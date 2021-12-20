Оренбург, , 21:09 — REGNUM В Оренбурге суд признал недействительным диплом о высшем образовании, который был выдан одному из граждан. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Диплом

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Ранее студент был осуждён за дачу взятки должностному лицу. Следователи и суд установили, что он дал деньги заведующему кафедрой за написание вместо него выпускной квалификационной работы, допуск к защите и обеспечение защиты.

А в сентябре по иску прокурора Центральный райсуд признал выданный ему диплом недействительным. Это решение утвердил и областной суд. Оно уже вступило в силу.