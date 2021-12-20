Пекин, , 21:09 — REGNUM В Китае за одиннадцать месяцев текущего года отмечен существенный рост прибыли в секторе государственных промышленных предприятий центрального подчинения. Об этом накануне, 19 декабря сообщает Синьхуа, ссылаясь на информацию, распространенную Государственным комитетом по контролю и управлению государственным имуществом.

Юань Josstoday.com

Комитет указывает, что за этот период чистая прибыль данного сектора выросла до 1,75 трлн юаней (около 275 млрд долларов). Наиболее значительный рост прибыли отмечен в нефтяной, нефтехимической, угольной промышленности, а также в черной металлургии. Также несколько возросла оцениваемая по специальным критериям интенсивность НИОКР. Госпредприятия активнее стали инвестировать в стратегические отрасли, увеличив вложения в этот важнейший инновационный сектор более, чем на 6%.