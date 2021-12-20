Джозеф Тёрнер, , 21:55 — REGNUM



Глава Белого дома Джо Байден, которому исполнилось 79 лет, является самым взрослым президентом США, и многие задаются вопросом, будет ли он переизбираться в 2024 году. И хотя в Белом доме указывали, что Байден может принять участие в президентской гонке, это не значит, что какие-то решения уже были приняты. По мнению журналиста The Washington Post Аарона Блейка, не похоже, чтобы вопрос был решенным. Кроме того, согласно опросам, избиратели-демократы предпочитают, чтобы в 2024 году в бюллетене был кто-то не по фамилии Байден. А из недавней статьи Times и других американских газет видно, что многие потенциальные преемники в Демократической партии готовятся к выборам 2024 года. Блейк пишет, что это подводит нас к вопросу о том, что же произойдет потом. Займет ли место Байдена вице-президент Камала Харрис? Ниже он приводит рейтинг ведущих кандидатов, которые могут баллотироваться, в порядке наибольшей вероятности выдвижения.

10. Александрия Окасио-Кортес: один из самых молодых членов Конгресса, демократ из Нью-Йорка. Ей исполнится 35 лет — возраст, необходимый для избрания президентом — в октябре 2024 года, незадолго до выборов.

Александрия Окасио-Кортес Dimitri Rodriguez

9. Стейси Абрамс: в случае с Абрамс необходимо учитывать ее участие в выборах губернатора Джорджии в 2022 году. Если она победит, то станет потенциальным кандидатом.

Стейси Абрамс Gage Skidmore

8. Митч Ландрэ: бывший мэр Нового Орлеана всё еще в игре. Байден назначил его ответственным за реализацию закона об инфраструктуре.

Митч Ландрэ Moody College of Communication

7. Гэвин Ньюсом: губернатор Калифорнии, который отрицает, что президентская гонка ему интересна. При этом издание отмечает, что он явно амбициозен.

Гэвин Ньюсом Gov.ca.gov

6. Кори Букер: сенатор от Нью-Джерси c нереализованным политическим талантом, что дает ему преимущества.

Кори Букер Booker.senate.gov

5. Рой Купер: губернатор Северной Каролины. Похоже, что он готовится заявить о своих амбициях и переубедить избирателей-демократов в том, что является лишь куклой сенатора Джо Манчина.

Рой Купер Roycooper.com

4. Эми Клобушчар: сенатор от Миннесоты представляет собой Байдена номер два — относительно умеренного, иносказательного и т. д.

Эми Клобушчар Klobuchar.senate.gov

3. Элизабет Уоррен: у сенатора от Массачусетса появилось больше шансов после того, как Берни Сандерс весьма недвусмысленно заявил, что не собирается баллотироваться в президенты. Ранее ей часто приходилось делить голоса наиболее либеральных избирателей именно с Сандерсом.

Элизабет Уоррен Gage Skidmore

2. Пит Буттиджич: многие до сих пор не понимают, насколько близко США подошли к тому, чтобы Буттиджич стал лидером демократов на выборах в 2020 году. В 2024 году он будет баллотироваться в качестве 40-летнего бывшего секретаря кабинета президента США.

Пит Буттиджич (сс) Gage Skidmore

1. Камала Харрис: у вице-президента нет монополии на это место. Она до сих пор не доказала, что может быть популярной в этой должности. Однако Демпартия любит выдвигать вице-президентов на выборах (Уолтер Мондейл в 1984 году, Эл Гор в 2000 году и Байден в 2020 году). Если Байден не будет баллотироваться снова, то в 2022 году Харрис нужно будет показать, что именно она является кандидатом, который может победить.

Камала Харрис Gage Skidmore

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией The Washington Post.

«У большинства кандидатов из этого списка НУЛЕВЫЕ шансы победить на президентских выборах. Печальный факт заключается в том, что у демократов плохой урожай политиков национального масштаба. У нас плохая скамейка запасных. Честно говоря, лучше всего было бы, если бы Байден снова баллотировался, а Обама стал бы его вице-президентом», — пишет SB from PA.

«Я надеюсь, что Байдена переизберут, но он очень стар и не очень крепок», — отвечает Pat Ward.

«Мне кажется, что вы можете выдвинуть самого умного/харизматичного/опытного/способного человека, но если ваша партия не имеет большинства в палате представителей, вам все равно не принять никакой закон», — отмечает morgan555.

«Ни один из кандидатов не вызывает у меня восторга. Однако, как бывший избиратель я буду голосовать за любого демократа. Полностью. Трамп сделал из меня демократа, и я останусь с этой партией, голосуя за демократов до конца своих дней», — подчеркивает No name.

«Этот список был бы лучше, если бы в нем были все республиканцы, против которых я буду голосовать. Я поставлю галочку рядом с любым демократом. Это может измениться через 10−20 лет, потому что всё меняется… но прямо сейчас, если вы голосуете за республиканцев, вы либо слишком невежественны, либо наживаетесь на хаосе… или просто хотите посмотреть, как всё сгорит. Четвертого варианта нет», — категоричен apelikayjai.

«Стараюсь не смеяться над этой партией, за исключением, может быть, Ньюсома. Я буду голосовать за любого кандидата, но, черт возьми, хватит», — комментирует Craig Averly.

«Удручающий список. Я собираюсь выпить», — делится S C Cronin.

«За исключением Пита. Я действительно думаю, что у него есть шанс», — отвечает Scarlet_Begonias.

«Так как Америка любит знаменитостей, то, вероятно, кто-то вроде ведущего Стивена Колберта подойдет», — предполагает 79erSEVa.

Напомним, что рейтинг президента США Джо Байдена остался рекордно низким к концу 2021 года. По данным национального опроса NPR/Marist, опубликованного 9 декабря, работу президента одобрили только 43% граждан и осудили 51%. Днем ранее национальный опрос Monmouth University выявил 40% поддержки среди населения и 50% недоверия. Средний показатель всех последних национальных опросов Real Clear Politics показывает, что рейтинг одобрения Байдена составляет 42%, при этом 52% опрошенных критикуют главу Белого дома. Средний показатель также основывается на ноябрьском опросе газеты The Wall Street Journal, который выявил, что президента поддерживают 41% против 57%.