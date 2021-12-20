Тюмень, 20 декабря, 2021, 21:01 — ИА Регнум. В Тюменской области выявлена махинация с вводом большой партии сливочного масла неизвестного происхождения в товарооборот. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

Health.obozrevatel.com Молоко

Выявить фантомного производителя, который использовал бренд Нижнетавдинского молочного завода, удалось с помощью системы «Меркурий», отмечают в ведомстве.

По информации Россельхознадзора, ООО «Раф» оформлены электронные ветеринарно-сопроводительные документы (эВСД) на изготовление 655,5 тонн сырого молока с маркировкой ООО «Нижнетавдинский молочный завод». Затем из этого сырья было якобы произведено 285, 4 тонн сливочного масла, 21 тонна творога и 10, 7 тонн сыра. В эВСД, оформленных ООО «Раф» на весь товар, указывается, что продукция вырабатывается из сырья, прошедшего ветеринарно-санитарную экспертизу, однако подтверждающие документы в федеральной государственной информационной системе отсутствуют. Кроме того, ООО «Раф» оформило ветеринарно-сопроводительные документы на перемещение молочной продукции из ООО «Нижнетавдинский молочный завод» на адрес оптового склада в Тюмени.

«Таким образом, ООО «Раф» введено в оборот сырое молоко неизвестного происхождения, сфальсифицированы эВСД на молочную продукцию под маркировкой ООО «Нижнетавдинский молочный завод», — сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Информация о выявленной махинации направлена в полицию.