Пермь, 20 декабря, 2021, 20:59 — ИА Регнум. В Перми не обнаружили взрывных устройств в главном корпусе местного Политехнического университета. Об этом сообщают СМИ.

NoGo Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Оперативные службы закончили там работу вечером 20 декабря. После этого доступ сотрудников и студентов в здание был возобновлён.

Как сообщало ИА REGNUM, днём людей эвакуировали из здания. Причиной стало анонимное сообщение о якобы минировании.