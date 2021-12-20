Пекин, 20 декабря, 2021, 20:58 — ИА Регнум. «Сянган: демократический процесс в рамках курса «одно государство — два строя» — так именуется Белая книга, опубликованная в Китае пресс-канцелярией Госсовета КНР. Как сообщает 20 декабря Синьхуа, в документе излагаются истоки и принципы политики центрального правительства в автономии Гонконга, а также развития демократии в этом Специальном автономном районе.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Как сообщается в книге, при британской колониальной администрации подлинной демократии в регионе не было, имелись существенные ограничения для коренных жителей в интересах колонизаторов. После возвращения Гонконга в состав КНР, китайское руководство взяло курс «одной страны — двух систем», в рамках которого в САР Сянган была создана демократическая система с китайской национальной спецификой. В КНР справедливо подчеркивается, что не существует «универсальных» моделей демократии; все они имеют традиционную национальную и цивилизационную привязку. Отмечаются решимость КПК и центра в создании в автономии современной демократии и последовательном обеспечении ее развития. Ряд важных решений, принятых на фоне протестных акций, позволил прекратить уличные беспорядки; в регионе воцарились мир и спокойствие.

Белая книга называет практику курса «одна страна — два строя» важнейшей творческой инновацией правящей КПК, подчеркивая, что в Гонконге она пользуется широкой поддержкой во всех слоях общества, обеспечивая единство страны и нации.